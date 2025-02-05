قتلوه في الشارع.. تفاصيل جريمة تجار الماشية في أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



لقي تاجر ماشية مصرعه على يد 3 تجار آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا بوجود مشاجرة أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره، يدعى" فتحي عثمان" ، مقيم في سيوة بمحافظة مطروح ويعمل تاجر مواشى.

كشفت التحريات أن وراء الجريمة 3 تجار آخرين نشبت مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه، بسبب مطالبتهم بسداد مبالغ مالية، ثم تطور الأمر إلى اعتداء انهالوا خلاله بالضرب المبرح عليه، ما أسفر عن إنهاء حياته.

ألقي القبض على أحد المتهمين في الواقعة، وجار ضبط الآخرين، وحرر المحضر اللازم وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير ، تحت تصرف النيابة العامة.