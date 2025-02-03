بالأسماء.. 9 مصابين في حادث الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمدينة بنها، إلى 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

المصابون هم:

آدم أحمد إسماعيل بدر (10 سنوات)، تلميذ، مقيم في أبو سنة، قليوب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

ميار أحمد إسماعيل بدر (15 سنة)، طالبة، مقيمة في نفس العنوان، مصابة بكدمات وسحجات.

رانيا زينهم كمال عبد الحميد (35 سنة)، ربة منزل، مقيمة في نفس العنوان، مصابة بكدمات وسحجات.

عبد الناصر عبد الله (60 سنة)، سائق، مقيم في الباجور، منوفية، مصاب بكدمات وسحجات.

عبد الفتاح أحمد (28 سنة)، موظف بنك، مقيم في الباجور، منوفية، مصاب بجروح وسحجات.

ملك محمد علي (15 سنة)، طالبة، مقيمة في الباجور، منوفية، مصابة بكدمات وسحجات.

آمال مرزوق إمام مرسي (43 سنة)، موظفة، مقيمة في الباجور، منوفية، مصابة بكدمات وسحجات.

علاء عبد العال (43 سنة)، بائع، مقيم في الباجور، منوفية، مصاب بكدمات وسحجات.

كمال محمد عبد الصبور (25 سنة)، عامل، مقيم في الباجور، منوفية، مصاب بكدمات وسحجات.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.