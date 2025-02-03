مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النجوم الجديدة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "النجوم الجديدة" في دورته السادسة والعشرين، التي ستُقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، برئاسة المخرجة هالة جلال.

تضم اللجنة إنصاف وهيبي، الباحثة والمدرّبة المتخصصة في دراسات السينما والوسائط السمعية البصرية وبرمجة المهرجانات السينمائية، وهي تتمتع بخبرة واسعة في التدريس الجامعي، حيث عملت في المعهد العالي للتوثيق في تونس وقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتُدرّس حاليًا في جامعة السوربون الجديدة. تركز أبحاثها بشكل رئيسي على التراث السينمائي، الرقابة، وسينما المرأة، ولديها سجل حافل بالمنشورات العلمية في هذه المجالات.

كما تضم اللجنة المخرج إسلام كمال، مخرج ومصور سينمائي مصري، والذي بدأ مسيرته المهنية عام 2004. أسّس استوديوهات "Fig Leaf" للإنتاج السينمائي، كما ساهم في تأسيس برنامج "CINEDELTA" للأفلام الوثائقية في عام 2016 لدعم صناع الأفلام الشباب. حظيت أفلامه باهتمام كبير من النقاد والجمهور، وعُرضت في العديد من المهرجانات الدولية المرموقة.

أيضًا، يشارك في لجنة التحكيم المخرج والمنتج الفني بسام مرتضى، الشريك المؤسس في شركة "سي ميديا" للإنتاج الفني والوثائقي. بدأ مرتضى مسيرته مع مدرسة السينما المستقلة بالجزويت القاهرة، وحقق العديد من الجوائز عن أفلامه الوثائقية، منها جائزة "أفضل فيلم وثائقي" عن فيلمه "أبو زعبل 89".