أهالي كوم ماريا بالمنيا يحتفلون برحلة العائلة المقدسة -صور

المنيا-جمال محمد:

احتفل أهالي منطقة كوم ماريا بقرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي بشرق النيل جنوبي المنيا، اليوم الاثنين، بذكرى قدوم العائلة المقدسة إلى مصر ومرورها بتلك المنطقة والاستراحة فيها.

ونظم الاحتفالية مطرانية ملوي وأنصنا والاشمونين للأقباط الارثوذكس، بحضور الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، وبحضور العديد من القساوسة ورجال الديني الاسلامي، وبعض الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي كلمته قدم الأنبا ديمتريوس خلال كلمته الشكر لكل الحضور ،و للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعياً أن يحفظ الله مصر ويجعلها دوماً بلد الأمن والأمان.

كما شهدت الاحتفالية العديد من الفقرات المختلفة، بدءاً لوصول المراكب النيلية عليها صور السيدة العذراء، وتجسيد لرحلة العائلة المقدسة للسيدة مريم وطفلها، ويوسف النجار، وكذلك فقرات فنية وغنائية باللغة القبطية، ورفع الشمامسة والأطفال لعلم مصر خلال مسيرتهم بالاحتفالية، فضلا عن مجسمات للرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس تعكس الوحدة الوطنية، إذ تتمتع منطقة كوم ماريا بطقوس خاصة وهي منطقة عبارة عن تل مبنى على شكل خيمة، كما يوجد على التل جدارية تحمل كلمات "مبارك شعبى مصر".

يذكر أن مركز ملوى بالمنيا يضم 4 مناطق زارتها العائلة المقدسة، هي: الأشمونين، بئر السحابة، ديروط أم نخبة، وكوم ماريا، وتعد منطقة كوم ماريا المنطقة الأشهر في احتفالية كل عام بمركز ملوي التي تنطلق مع بداية شهر فبراير سنوياً، إذ نزلت واستراحت فيها العائلة المقدسة، لمدة يوم واحد.