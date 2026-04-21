كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام جارته بالتعدي على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بدائرة مركز ديرب نجم.

إتلاف كاميرات وتبادل اتهامات

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من القائم على نشر الفيديو، أفاد فيه بتضرره من زوجة عمه ونجليتيها المقيمات بدائرة المركز، لقيامهن بالتعدي على منزله وإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة به، على خلفية خلافات عائلية سابقة تتعلق بالميراث.

تفاصيل مشاجرة عائلية بالشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهن، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الواقعة، مبررات ذلك بوجود الكاميرات بالقرب من غرفة نومهن، فيما اتهمن الطرف الآخر بالتشهير بهن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

