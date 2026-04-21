إتلاف كاميرات وتبادل اتهامات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عائلية بالشرقية

كتب : علاء عمران

01:33 م 21/04/2026

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عائلية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام جارته بالتعدي على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به بدائرة مركز ديرب نجم.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من القائم على نشر الفيديو، أفاد فيه بتضرره من زوجة عمه ونجليتيها المقيمات بدائرة المركز، لقيامهن بالتعدي على منزله وإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة به، على خلفية خلافات عائلية سابقة تتعلق بالميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهن، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب الواقعة، مبررات ذلك بوجود الكاميرات بالقرب من غرفة نومهن، فيما اتهمن الطرف الآخر بالتشهير بهن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية الشرقية مشاجرة خلافات ميراث

