وصف رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعاني من اضطراب عقلي، منتقدًا الهجوم العسكري على إيران وما ترتب عليه من تداعيات في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، وفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس.

وتأتي تصريحات أورتيجا في ظل علاقات متوترة بين بلاده وواشنطن، التي سبق أن وصفت حكومته بالديكتاتورية، واتهمت قيادتها بالاستحواذ على السلطة عبر تعديل الدستور وقمع المعارضة.

ورغم لهجته السابقة الأكثر هدوءًا عقب بدء الحرب في 28 فبراير، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، صعّد أورتيجا من انتقاداته خلال فعالية في العاصمة ماناجوا نقلتها وسائل إعلام رسمية.

وقال إن الطريقة التي تُدار بها الحرب تعكس سلوك شخص فقد اتزانه ويعتقد أنه قادر على فعل أي شيء دون قيود، معتبرًا أن الأمر يمثل حالة من عدم الاستقرار العقلي.

كما وجّه انتقادات لترامب بسبب نشره صورة مُولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على منصته، ظهر فيها بزي المسيح وهو يعالج أحد المرضى، متسائلًا عن عدد الأشخاص الذين أنقذهم فعليًا، ومشيرًا إلى أن الشعوب ستحاسبه على الضحايا الذين سقطوا.

وفي سياق متصل، أدان أورتيجا العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت اثنين من أبنائه على خلفية اتهامات مرتبطة بقطاع الذهب، معتبرًا أن واشنطن لم يعد لديها مزيد من الأشخاص لفرض عقوبات عليهم.

ويُذكر أن أورتيجا يتولى الحكم منذ عام 2007 بعد انتخابات أثارت جدلًا دوليًا، وسط انتقادات متكررة لسجل حكومته السياسي.