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رئيس جامعة المنوفية يجتمع بلجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس "أون لاين"

11:58 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الدكتور أحمد فرج القاصد

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المنوفية- أحمد الباهي:

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بحلول شهر شعبان داعيًا الله أن يبلغ مصر وشعبها شهر رمضان وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان، وقد صادقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة ومتابعة القرارات التنفيذية بالجلسة السابقة.

وأشار القاصد إلى أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية، كما بحثت التظلمات المقدمة للجنة ورفعت اللجنة التظلمات التى تنطبق عليها الأحكام وثبت جديتها إلى اللجنة العليا للتظلمات بالمجلس الأعلى للجامعات لبحثها وإصدار قرار بشأنها.

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أحمد فرج القاصد جامعة المنوفية هيئة التدريس
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