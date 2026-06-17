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"أوفر دوس كلمة السر".. حل لغز وفاة شاب ترك مجهولون جثته بمستشفى في الفيوم

كتب : حسين فتحي

11:24 ص 17/06/2026

جثة

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أسدل رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم الستار على لغز وفاة شاب داخل مستشفى الزهراء التخصصي بمدينة الفيوم، بعدما كشفت التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بشأن واقعة وصول شاب في حالة حرجة إلى مستشفى الزهراء التخصصي ووفاته عقب وصوله.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتوفى، وتبين أنه الشاب "ز. أ. ع" يبلغ من العمر 27 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، ويقيم بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة حي الجون بمدينة الفيوم.

وأوضحت التحريات التي أجراها الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وفشل في وظائف الجسم، ما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش صحة بندر الفيوم أن الوفاة ناتجة عن جرعة زائدة من المخدرات، وأنه لا توجد أي إصابات أو دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وبعد الاطلاع على نتائج التحريات والتقرير الطبي، قررت نيابة بندر الفيوم التصريح بدفن جثمان المتوفى، مع استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأشخاص الذين نقلوه إلى المستشفى، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الفيوم مستشفى النيابة العامة

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