اليوم.. افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، افتتاح 15 معرض "أهلا رمضان" على مستوى مدن ومراكز المحافظة للسلع الغذائية، اليوم الاثنين، بأسعار مخفضة لمواجهة غلاء الأسعار لرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد على أن معارض "أهلا رمضان" تأتي وفق خطة الغرفة التجارية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ.

وكشف عن المعارض المزمع افتتاحها اليوم الإثنين على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ والتي تضم جميع أنواع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مثل: "الزيت، والسكر، والسمن، واللحوم، والبقوليات، والحبوب" بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 -30 %، لافتا إلى أنه جرى افتتاحها في هذا التوقيت من أجل سعي المواطنين على توفير احتياجاتهم من السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال عبدالغفار، إن معرض "أهلا رمضان" الكبير المزمع افتتاحه بعاصمة المحافظة سوف يكون المعرض رقم 16، إذ أنه جاري التجهيزات الخاصة به حاليًا، ولم يحدد بعد موعد إعلان افتتاحه، لافتا إلى أنه من المقرر أن يفتتحه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بإشراف مباشر من مديرية التموين للاطمئنان على توفير جميع السلع المطلوبة.