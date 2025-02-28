علاج 580 رأس ماشية في قافلة بيطرية بجنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق مركز بحوث الصحراء، قافلة بيطرية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتحسين صحة الثروة الحيوانية بالمحافظة، ضمن برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة، تنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالبيئات الصحراوية، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وقالت الدكتورة وفاء عثمان، رئيس البرنامج البحثي، إن البرنامج يهدف إلى مسح شامل للأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيليات التي تصيب القطعان في المناطق الصحراوية، وتشخيصها وعلاجها.

وأكدت رئيس البرنامج البحثي في تصريح اليوم، أنه جرى خلال القافلة متابعة الحالة الصحية لقطعان الأبقار والعجول والجاموس والأغنام والماعز في مناطق "وادي الطور، وادي ميعر، سهل القاع"، وجرى تشخيص بعض الحالات لأمراض تناسلية بتقنية السونار.

وأوضحت أنه جرى خلال القافلة علاج 580 رأس ماشية، بواقع علاج 120 حالة أمراض باطنة، و 25 حالة أمراض تناسلية، و 130 حالة إصابة بالطفيليات الدموية، و 50 حالة طفيليات داخلية، و 200 حالة هزال وضعف وفقدان شهية وسوء تغذية، إضافة إلى 55 حالة أمراض تنفسية.

وتابعت: كما جرى رش 750 حالة إصابة بالطفيليات الخارجية، وأخذ عينات دم ومسحات تنفسية وبراز لدراسة أسباب الأمراض الميكروبية والطفيلية، إضافة إلى تقديم الإرشادات البيطرية للمربين حول كيفية الوقاية من الأمراض، والتوصية بتطعيمهم ضد الأمراض الأساسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة المربين متمثلة في مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن فريق قسم صحة الحيوان والدواجن بالمركز، قام بتنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة، من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحارى المصرية، وذلك في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق القافلة البيطرية بجنوب سيناء تحت إشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، وبتكليف من الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.