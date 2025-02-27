محافظ البحيرة تفتتح ميدان الإمام محمد عبده ضمن خطة تطوير دمنهور (صور)

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البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، ميدان الإمام محمد عبده عند مدخل المعهد الديني بدمنهور، وذلك ضمن خطة تطوير الميادين العامة بالمحافظة.

ويأتي تطوير الميدان في إطار جهود تسليط الضوء على الرموز المؤثرة من أبناء البحيرة، مع الحفاظ على الهوية البصرية وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة بما يتناسب مع تاريخها العريق.

وأكدت عازر أن افتتاح الميدان هو جزء من خطة شاملة لتطوير الميادين والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بما يعكس الموروث الثقافي لمحافظة البحيرة، ويجعلها نموذجًا للمحافظات العصرية ذات الطابع المميز.

وأضافت أن ميدان الإمام محمد عبده يشمل لوحات وعلامات إرشادية مضيئة في جميع الاتجاهات، لتسهيل حركة المرور ولتعريف المواطنين والعابرين على الطريق الزراعي السريع بأهم رموز المحافظة.

وأوضحت المحافظ أن تطوير الميدان جاء لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، ليتم تحويله إلى ميدان حضاري متكامل يخدم السكان والزائرين. كما كشفت عن استمرار العمل على تطوير ميادين أخرى، مثل ميدان العزيز عثمان وميدان المحطة، ضمن رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية بالمدينة.

وشددت عازر على ضرورة التزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالمتابعة الدورية للميدان، لضمان الحفاظ عليه ومنع أي تشويه أو عبث به، ليظل علامة حضارية بارزة في المدينة.