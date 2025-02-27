محافظ القليوبية يفتتح معرضي "أهلًا رمضان" في الخانكة وقليوب (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، معرضي "أهلاً رمضان" بمدينتي الخانكة وقليوب، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المعروضات والأسعار المخفضة التي تتراوح بين 20% و30%، مشيدًا بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وشهد المعرضان إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بالأسعار المخفضة وتنوع السلع، والتي شملت الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، اللحوم، الدواجن، إضافةً إلى الخضروات والفواكه الطازجة.

وأكد المحافظ أن افتتاح هذه المعارض يأتي ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ بمختلف أنحاء القليوبية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي بدور الغرفة التجارية في دعم هذه المعارض، مؤكدًا التعاون المستمر مع المحافظة لتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وشدد المحافظ على استمرار الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، ووجه الشكر للجهات المشاركة في تنظيم هذه المعارض.