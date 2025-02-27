رعب في الشارع.. زوج يطعن زوجته أمام المارة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية صباح اليوم الخميس حادثًا مأساويًا، حيث أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض أمام المارة. تمكن الأهالي من السيطرة على الجاني وتسليمه إلى الشرطة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوجين من إحدى قرى شبين الكوم، وأن خلافات زوجية نشبت بينهما مؤخرًا. قام الزوج بطعن زوجته "ج.ب.م.ب" مرتين في الرقبة والبطن، مما استدعى نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.

تم القبض على الزوج المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.