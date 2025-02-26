انتشال أتوبيس نقل جماعي خالٍ من الركاب سقط في ترعة الشرقاوية بالقليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من انتشال أتوبيس نقل جماعي خال من الركاب عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب.

البداية بتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بسقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس نقل جماعي أثناء توقفه أمام مركز شباب منطي بجوار الترعة مما أدى لسقوطه، كما تبين عدم وجود أي ركاب داخل الأتوبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشاله، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.