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زينة وفوانيس وبهجة في كل شارع.. الأقصر تتزين لاستقبال رمضان (فيديو وصور)

10:31 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
  • عرض 9 صورة
    الأقصر تتزين لاستقبال رمضان
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الأقصر - محمد محروس:

استعدت شوارع الأقصر لاستقبال شهر رمضان المبارك بأجواء احتفالية مميزة، حيث تزيّنت الشوارع والأزقة بالفوانيس الملونة والزينة المضيئة التي تضفي طابعًا روحانيًا خاصًا على المدينة.

واكتست منطقة السوق السياحي، وشوارع المحطة والتلفزيون، وميادين المدينة الرئيسية بأضواء الفوانيس المعلقة، فيما انتشرت الزينة الرمضانية في الأزقة والحارات، حيث يتنافس الأهالي سنويًا في تعليق أجمل الديكورات لاستقبال الشهر الكريم.

وشهدت الأسواق انتعاشًا كبيرًا في حركة البيع والشراء مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يقبل المواطنون على شراء الياميش، التمور، المكسرات، والمستلزمات الرمضانية. كما ازدحمت محال بيع الفوانيس بالأطفال الذين يحرصون على اقتناء الفوانيس التقليدية والمضيئة.

ويستعد الأهالي والجمعيات الخيرية لتنظيم موائد الرحمن التي تستقبل الصائمين يوميًا، فيما بدأت الفنادق والمطاعم السياحية تجهيز الخيم الرمضانية التي تقدم الأكلات والمشروبات التقليدية وسط أجواء شرقية أصيلة.

كما وضعت الأجهزة التنفيذية بالأقصر خططًا لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات الرقابية، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وتم تعزيز إجراءات المرور لمنع التكدس، خاصة مع الإقبال الكبير على الأسواق مع اقتراب موعد الإفطار.

وفي المساجد التاريخية، مثل مسجد سيدي أبو الحجاج، تم تكثيف أعمال النظافة والتعقيم استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة التراويح، وسط توقعات بإقبال كثيف من المواطنين خلال الشهر الكريم.

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