اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة داخل المحافظة وعلى الخطوط الخارجية، بما يشمل سيارات الميكروباص والسرفيس، وذلك تماشيًا مع تحريك أسعار المواد البترولية.

كما تم تحديد تعريفة التاكسي الجديدة لتصبح 15 جنيهًا عند فتح العداد و3.5 جنيه لكل كيلومتر يتم قطعه، مع تنظيم ساعات الانتظار والأسعار داخل المدن.

تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز

قرر المحافظ تحريك سعر أسطوانات الغاز للمستهلكين والمستودعات على النحو التالي:

أسطوانة منزلية 12.5 كجم: 275 جنيهًا داخل المستودع، و285 جنيهًا للتوصيل خارج المستودع

أسطوانة تجارية 25 كجم: 550 جنيهًا داخل المستودع، و565 جنيهًا خارج المستودع

تكثيف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود

وكلف المحافظ اللواء عماد عبدالله واللواء عمرو عبد الرحمن والمحاسب أحمد البنداري بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تكليف مسؤولي التموين والمرور والمباحث بمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، ومنع أي تلاعب بالأسعار أو المواد البترولية.

استيكرات وللافتات لتوعية المواطنين

وجّه المحافظ المشرف العام على المواقف وطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة، بالإضافة إلى وضع لافتات بأسعار الركوب في جميع المواقف بالمحافظة لتعريف المواطنين بالتعريفة الرسمية.

غرفة عمليات ومتابعة شكاوى المواطنين

قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام:

0502314880 – 0502327792 – 0502316644، لضمان حل أي مشكلات طارئة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمرور.

أسعار الوقود بعد التحريك

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر

السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر

بوتاجاز 12.5 كجم: من 225 إلى 275 جنيهًا

بوتاجاز 25 كجم: من 450 إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب

وجاءت هذه الإجراءات استجابة للوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي وأسعار البترول عالميًا.