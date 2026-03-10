إعلان

بالصور- أول تحرك من تموين الإسكندرية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:00 م 10/03/2026

أسعار البنزين والسولار

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية موسعة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية لضمان الانضباط في الأسواق.

استنفار رقابي في كافة إدارات الإسكندرية

وكلف المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين كافة الأجهزة الرقابية بالمديرية، بما في ذلك إدارات (المنتزة، وشرق، ووسط، وغرب، والجمرك، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب)، بالمرور الميداني على جميع المحطات للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة. وشدد وكيل الوزارة على ضرورة رصد أي شكاوى للمواطنين والعمل على حلها فوريًا لمنع أي تكدسات أو استغلال.

قائمة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الجديدة

وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة رسميًا اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا، وجاءت كالتالي:

بنزين 95: ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا / لتر.

بنزين 92: ارتفع من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا / لتر.

بنزين 80: ارتفع من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا / لتر.

السولار: ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا / لتر.

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): ارتفعت من 450 إلى 550 جنيهًا.

متابعة مستمرة لغرفة العمليات

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إلى أن غرف العمليات تواصل عملها لمراقبة الموقف الميداني، مؤكداً أن المتابعات ما زالت مستمرًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بالأسعار التي حُركت بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا.

كانت أعلنت وزارة البترول رفع أسعار بعض المنتجات البترولية من البنزين والسولار والبوتجاز، اعتبارا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها.

أسعار البنزين والسولار تموين الإسكندرية أسعار البنزين جمال عمار أسعار السولار أسطوانة البوتاجاز محطات الوقود أخبار الإسكندرية اليوم وزارة البترول

