وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار وكيل الوزارة، صباح اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية موسعة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية لضمان الانضباط في الأسواق.

استنفار رقابي في كافة إدارات الإسكندرية

وكلف المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين كافة الأجهزة الرقابية بالمديرية، بما في ذلك إدارات (المنتزة، وشرق، ووسط، وغرب، والجمرك، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب)، بالمرور الميداني على جميع المحطات للتأكد من توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة. وشدد وكيل الوزارة على ضرورة رصد أي شكاوى للمواطنين والعمل على حلها فوريًا لمنع أي تكدسات أو استغلال.

قائمة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الجديدة

وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة رسميًا اعتبارًا من الساعة 3 صباحًا، وجاءت كالتالي:

بنزين 95: ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا / لتر.

بنزين 92: ارتفع من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا / لتر.

بنزين 80: ارتفع من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا / لتر.

السولار: ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا / لتر.

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): ارتفعت من 450 إلى 550 جنيهًا.

متابعة مستمرة لغرفة العمليات

وأشار المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إلى أن غرف العمليات تواصل عملها لمراقبة الموقف الميداني، مؤكداً أن المتابعات ما زالت مستمرًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بالأسعار التي حُركت بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا.

