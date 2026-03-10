ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور

أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وخطوط النقل الداخلي والخارجي داخل نطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس.

ويأتي القرار في إطار مواكبة التغيرات في أسعار الوقود، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تكلفة تشغيل المركبات وتخفيف الأعباء على المواطنين، إلى جانب ضمان استمرار انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبينها وبين المحافظات المجاورة.

توجيهات بالإعلان عن التعريفة في المواقف

ووجه محافظ بني سويف الأجهزة المعنية من إدارات المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بسرعة الإعلان عن التعريفة الجديدة داخل جميع مواقف السيارات بالمحافظة، من خلال وضع لافتات واضحة توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المحددة لكل خط.

كما شدد على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة والسرفيس بوضع ملصقات على الزجاج الأمامي للمركبات تتضمن قيمة تعريفة الركوب وخط السير، بما يضمن اطلاع المواطنين على الأسعار الرسمية المعتمدة ومنع أي محاولات لزيادة الأجرة بشكل غير قانوني.

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة

وأكد المحافظ تكثيف الحملات المرورية والتموينية على المواقف والطرق العامة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وضبط أي مخالفات قد تحدث في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تهدف إلى ضمان انتظام تقديم خدمات النقل للمواطنين، والحفاظ على استقرار منظومة المواصلات داخل المحافظة.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر

جاء قرار تعديل تعريفة المواصلات بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: ارتفع من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: ارتفعت من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: ارتفعت من 450 إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: ارتفع من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.