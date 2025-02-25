بالصور- محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة طابا

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض الحرف اليدوية والتراثية، المقام بمدينة طابا بمشاركة مجموعة من العارضين و العارضات المنتجات للمشغولات الحرفية واليدوية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذكرى 36 لعودة طابا إلى السيادة المصرية.

بحضور اللواء محمد هاني متولي محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية، ورموز من رجال الدين المسيحي والإسلامي، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

وتفقد المحافظ المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والأسر المنتجة، ومديرية القوى العاملة، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية.

وأشاد المحافظ بالمنتجات التي تعكس مهارة أبناء المحافظة المبدعين في إنتاج الخزف والجلود والأخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والإكسسوارات والكليم والملابس ومشغولات الخرز، وغيرها.

ووجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح أسواق جديدة لعرض هذه المنتجات الحرفية التي تخدم بدرجة كبيرة القطاع السياحي، خاصة أن السائحين يقبلون على شراء هذه المنتجات كهدايا تذكارية، إضافة إلى التنسيق لعمل دورات تدريبية لصقل مهارتهم، وتنمية خبراتهم في هذا المجال الذي يسهم بدرجة كبيرة في فتح أفاق جديدة للعمل، ويصبح نواة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف، لذا تقوم بدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.