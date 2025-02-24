قافلة بيطرية مجانية تكشف على أكثر من ألفي طائر وأرنب بالشرقية (صور)

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الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع المستشفى البيطري التعليمي، قافلة بيطرية مجانية بقرية أولاد سيف، في إطار أنشطة الجامعة لخدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات الرئاسية.

وأشرف على القافلة الدكتور نصر عبد الوهاب محمد، عميد كلية الطب البيطري، بمشاركة استشاريي المستشفى البيطري التعليمي، حيث جرى الكشف على 212 حالة من الحيوانات، و1941 حالة من الطيور والأرانب، مع تقديم الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات بالمجان.

تأتي هذه القوافل ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، دعمًا للثروة الحيوانية وتحسين الظروف المعيشية لصغار المربين.