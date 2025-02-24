افتتاح أكبر معارض "أهلًا رمضان" في المنيا وسط إقبال كثيف (فيديو وصور)



المنيا - جمال محمد

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة المنيا، أمام كورنيش النيل بجوار منطقة التنظيم والإدارة، وسط حضور كبير من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم 40 جناحًا ونحو 100 عارض، ويقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية، وياميش رمضان، واللحوم البلدية بسعر 300 جنيه للكيلو، إلى جانب أقسام للملابس، الأحذية، الشنط، والمنظفات.

وأشار كدواني إلى التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وخلال جولته، تفقد المحافظ المعروضات، وتأكد من وفرة السلع، مشددًا على فرض رقابة صارمة لضبط الأسعار وضمان جودتها. كما أكد أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، حيث يتم توفيره يوميًا بسعر 150 جنيهًا من إنتاج مزارع شوشة.