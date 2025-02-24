سيارتان وأتوبيس.. مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح بالجسد، اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة وأتوبيس نقل جماعي على طريق "سوهاج/ أخميم"، دائرة مركز شرطة أخميم.

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.