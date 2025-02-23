بالفيديو والصور.. أسواق المأكولات الشعبية والمقبلات بالبحيرة تنتعش قبل أيام من رمضان

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البحيرة - أحمد نصرة:

انتعشت حركة التجارة داخل الأسواق الخاصة بالمأكولات الشعبية والمقبلات بالبحيرة، اقبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

وشهد سوق البندر أحد أقدم أسواق مدينة دمنهور، إقبالًا من المواطنين الذين حرصوا على التوافد لشراء احتياجاتهم من المخللات والمقبلات الشعبية.

واستعد التجار بتوفير كميات من البضائع الخاصة بشهر رمضان وأعلن بعضهم عن تخفيضات في محاولة لجذب الزبائن.

يقول محمد الجمل - تاجر مأكولات شعبية: "الحباش هو أكتر أكلة عليها الطلب ناس بتاخدها جاهزة، وناس بتاخد مكوناتها عشان تعملها في البيت".

ويوضح الجمل: " الحباش أكلة ميعرفش أسرارها غير أهالي دمنهور وهي عبارة عن خليط من الطماطم والخضرة والطحينة والزيتحار والتوابل والخل والليمون والثوم، وتستخدم كأكلة مستقلة أو كمقبلات على أي مائدة".

ويضيف الجمل: " بجانب الحباش الناس في رمضان بتقبل على شراء المخللات والسلطات والمقبلات الأخرى زي الجبنة القديمة بالطماطم وباباغنوج وغيرها".