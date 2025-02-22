انقلاب عربة من قطار السولار وتوقف حركة السكة الحديد فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توقفت حركة قطارات السكة الحديد في الاتجاهين الطالع والنازل بمحافظة سوهاج، مساء اليوم السبت؛ بسبب انقلاب عربة من تشكيل قطار السولار في تحويلة محطة جزيرة شندويل شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين انفصال 5 عربات من تشكيل قطار الصهاريج "قطار السولار" رقم 1528 أثناء مروره من تحويلة محطة جزيرة شندويل، وميل العربة الأولى من العربات المنفصلة على جانبها في اتجاه الخط النازل.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتكثف قوات الحماية المدنية وهيئة السكة الحديد جهودهم؛ لإعادة العربة التي تعرضت للميل في اتجاه الخط النازل.