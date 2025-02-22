كشف لغز جثتي قنا.. لصان صعقا بالكهرباء خلال سرقة محول

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على على جثتي شخصين بهما صعق كهربائي وتم نقلهما في ظروف غامضة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد البحث والتحريات أن الجثتين لعاملين أحدهما يبلغ من العمر 30 عامًا، من الوقف، وشريكه يبلغ من العمر 43 عامًا، عامل من الشيخ علي، لقيا مصرعهما بصعق كهربائي خلال سرقتهما أسلاك من محول كهربائي في قرية الشاورية التابعة لدائرة مركز نجع حمادي.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثتي عاملين بهما صعق كهربائي تم نقلهما إلى مشرحة المستشفى في المركز.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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