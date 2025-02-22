جميع المنشآت آمنة.. أول تعليق من شركة غزل المحلة بشأن انفجار غلاية المياه

الغربية- مروة شاهين:

نشرت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اليوم السبت، بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تعقيبًا على انفجار داخل غلاية مياه داخل محطة توليد الكهرباء بالشركة.

وجاء البيان كالتالي: "ردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع، تؤكد شركة غزل المحلة أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع تقديم كل سبل الدعم إليهم".

ونفت شركة غزل المحلة، في بيانها بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

كما تناشد الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم.