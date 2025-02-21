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تفحم سيارة سرفيس اشتعلت بها النيران أثناء سيرها في البحيرة -صور

05:25 م الجمعة 21 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تفحم سيارة سرفيس اشتعلت بها النيران
  • عرض 3 صورة
    تفحم سيارة سرفيس اشتعلت بها النيران
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البحيرة - أحمد نصرة:

نشب حريق اليوم الجمعة، بسيارة سرفيس بخط إفلاقة، في مركز دمنهور محافظة البحيرة، ما أسفر عن تفحمها بالكامل دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بالسيارة أثناء سيرها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

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احتراق سيارة دمنهور أمن البحيرة
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