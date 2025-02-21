مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سلم منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات مختلفة، في حادث انهيار سلم منزل بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار سلم منزل يمتلكه "ص.خ.ط"، أثناء تركيبه، في شارع الدرب الأخضر بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة. وعلى الفور، جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمود. ج. ق" (43 عامًا)، وإصابة نجله "أشرف" (27 عامًا)، و"محمد. ص. س" (14 عامًا)، و"أحمد. م. ص. خ" (26 عامًا).

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.