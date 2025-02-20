الأقصر تُجهز قافلة مساعدات ضخمة لأهالي غزة والمحافظ يُتابع التحضيرات - صور

الأقصر - محمد محروس:



تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، مقر مدينة إسنا المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية وإعدادها لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واطلع المحافظ على حجم المساعدات المستهدف إرسالها ضمن قافلة كبرى تنظمها المحافظة لدعم أهالي القطاع، ووجّه بزيادة الكميات لضمان وصول أكبر قدر ممكن من المساعدات، مشددًا على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. كما أكد على ضرورة تجهيز المواقع التي ستمر بها القوافل، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والتأمين.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، أن العمل مستمر على مدار الساعة لضمان انطلاق القوافل وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المحافظة تستعد لتجهيز نحو 30 شاحنة حتى 28 فبراير الجاري.

وكان محافظ الأقصر قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالقوافل، بحضور نائب المحافظ، واللواء الدكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأكد خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية تمثل قضية أمن قومي لمصر، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتي استكمالًا للدور الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. كما أكد أن مصر ستظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب مسؤولو محافظة الأقصر خلال الاجتماع عن تقديرهم للدور الكبير الذي تضطلع به الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الإنسانية، وتؤكد التزام مصر الدائم بمساندة أهل غزة في أوقات الأزمات.