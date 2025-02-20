محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، قبل قيامه بزيارة ميدانية، لمتابعة عدد من المستشفيات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل مديرية الصحة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات الصحية، وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أكد المحافظ، أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الصحة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

من جانبه أوضح نائب وزير الصحة أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات.