إعلان

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة -صور

01:15 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة (3)
  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لقطاع الطب الوقائي، قبل قيامه بزيارة ميدانية، لمتابعة عدد من المستشفيات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل مديرية الصحة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات الصحية، وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أكد المحافظ، أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الصحة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

من جانبه أوضح نائب وزير الصحة أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي في مختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف نائب وزير الصحة الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور عمرو قنديل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة