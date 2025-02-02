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لسماع مرافعة المحامين.. تأجيل قضية "الدارك ويب" إلى الثلاثاء المقبل

10:03 م الأحد 02 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، وذلك لسماع مرافعة المحامين في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

تضمنت القضية المتهمين "طارق أنور عبد المتجلي"، 29 عامًا، عامل بمقهى، و"علي الدين محمد علي الزيات"، 15 عامًا، طالب، بتهمة قتل الطفل أحمد محمد سعد محمد، والتحريض على القتل مقابل خمسة ملايين جنيه، كما قام المتهم الأول بتخدير المجني عليه ثم خنقه باستخدام حزام، وتم تصوير الواقعة وعرضها على منصات إلكترونية.

كما تم إحالة المتهمين بتهم إضافية تشمل اختطاف الطفل، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

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