بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد لوحة توزيع كهرباء غرب بمنطقة الأربعين

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سير العمل في لوحة توزيع كهرباء غرب بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام إبراهيم، رئيس قطاعات تشغيل جنوب، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وعصام علاء، رئيس القطاع التجاري بأسيوط، والمحاسب عمر محمود، مدير عام الشئون التجارية، والمهندس أحمد جودة، مدير عام التشغيل بالشركة، ومجدي ميلاد، مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ لوحة توزيع الكهرباء من الداخل، واستمع إلى شرح من المهندس محسن محمود حول أهمية لوحة توزيع كهرباء الأربعين بجهد 11 كيلو فولت، والتي تخدم معظم مناطق حي غرب ومدينة الأربعين، تتكون اللوحة من خلايا دخول وخلايا خروج، وتساهم في تحمل الأحمال الزائدة في الكهرباء، وتحسين الجهود، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية. كما تفقد المحافظ خلايا ربط الكابلات الجديدة التي تخدم الأنشطة السكنية والتجارية الجديدة.

أكد محافظ أسيوط، ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للوحة توزيع الكهرباء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين، واطمأن على صحة الإجراءات المتبعة عند الطوارئ أو خروج خلية من الخدمة، حيث يتم إبلاغ رئيس قسم الهندسة ومهندس التفتيش، الذين يقومون بدورهم بإبلاغ التحكم المركزي، وإخطار غرفة عمليات المحافظة عند حدوث أي طوارئ لتقديم الدعم وتذليل العقبات.

وجه المحافظ بتخصيص مبنى تابع للوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بمنطقة الإيواء لصالح شركة الكهرباء، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة لخدمة المواطنين في منطقتي المعلمين والأربعين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقتين.