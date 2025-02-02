"كان بيعدي المزلقان".. مصرع مواطن دهسًا أسفل عجلات قطار في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، دهسا أسفل عجلات القطار بمركز بلبيس بالشرقية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس، يُفيد بمصرع مواطن أسفل عجلات القطار بنطاق انشاص الرمل، كان يعبر المزلقان بميت حمل اتجاه انشاص الرمل.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، مصرع مواطن جراء اصطدامه بالقطار أثناء عبوره مزلقان القطار بميت حمل اتجاه انشاص الرمل بمركز بلبيس.

تم تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريبات اللازمة حول الواقعة.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، فيما تم تسليم الجثمان لذويه بعد الانتهاء من تصاريح الدفن.