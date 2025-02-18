حريق يلتهم محاصيل زراعية على ساحل نهر النيل بالقليوبية (صور)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
اندلع حريق هائل في محاصيل زراعية على ساحل نهر النيل بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق في أشجار المحاصيل الزراعية بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر.
انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من المعاينة الأولية امتداد الحريق إلى أشجار الفاكهة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه. كما تم فصل خط الغاز الطبيعي المجاور للحريق كإجراء احترازي، ولم تُسجل أي خسائر بشرية أو إصابات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة.
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