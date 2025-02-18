ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء خلال حملة مشتركة مع الإدارة العامة لمباحث التموين، أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة الرقابة بالمديرية نفذت حملات مشتركة مع الإدارة العامة لمباحث التموين على الثلاجات، أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ لحوم لحيازتها كميات من اللحوم والكبد مجهولة المصدر، خالية البيانات.

وأضاف القلش، في تصريحات صحفية، أنه تم التحفظ على "200 كرتونة كبد تزن 3 أطنان، و50 كرتونة لحوم برازيلية تزن 1 طن، و40 كرتونة لحوم هندي تزن 800 كيلوجرام، و40 كرتونة قلوب تزن 400 كيلو جرام، و9 كراتين دهن أمريكي تزن 90 كيلو جرام". وبلغ إجمالي الأوزان التي تمت مصادرتها 5 أطنان و290 كيلوجرامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

ومن جانبه، أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار الجهود لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذ حملات مكثفة على ثلاجات الحفظ التجارية وأماكن تجهيز اللحوم.