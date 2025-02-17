حملة لترقيم مركبات التوك توك ووضع ملصقات بالتسعيرة في البحيرة -صور

بعد ساعات من افتتاحها.. زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف كارثة في وحدة

البحيرة - أحمد نصرة:

قاد اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملة لتنظيم مركبات التوكتوك بشوارع المدينة.

تضمنت الحملة وضع ملصقات على التكاتك متدون فيها رقم التوكتوك، وكذلك التعريفة المقررة لإلزام سائقي هذه المركبات بتعريفة الركوب وعدم الزيادة على المواطنين، وذلك للتصدي لجشع بعض السائقين وضمان انتظام حركة المرور.

وشدد قطاطو على وضع الملصق الخاص بالتوكتوك بجميع مركبات المدينة والقرى التابعة والمتابعة الدورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.