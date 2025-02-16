"اختفى جسمه بالمياه".. غرق شاب في هويس الخطاطبة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه بمنطقة هويس الخطاطبة بنطاق مركز السادات بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأحد، ولا زالت أعمال البحث جارية عن جثمانه بالمياه.

وكشف مصدر مسؤول لـ"مصراوي"، أن رئيس مدينة السادات صفوت معوض والجهات الأمنية ورجال الإنقاذ النهري والإسعاف مرابطين بالمكان في إطار البحث عن جثمان الشاب.

وتبين أن الغريق يُدعى "محمد.ح.ف.ع" 17 عامًا، من قرية أبو نشابة بدائرة مركز السادات، ويعمل صياد برفقة والده، فيما لم ُعرف سبب غرقه.