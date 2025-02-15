السيطرة على حريق داخل محمصة بالعجمي في الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع مساء اليوم السبت؛ في "محمصة" بمنطقة بيانكي البيطاش بنطاق حي العجمي دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محل محمصة بشارع إسلام العوضي في منطقة بيانكي البيطاش بحي العجمي، انتقلت على إثره قوة من الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف.

تبين اندلاع الحريق داخل محل تجاري "محمصة" بالعقار المشار إليه، وامتدت آثاره إلى واجهة العقار الملحق به المحل وتسببت في تلفيات بالمحمصة وأجزاء من العقار جاري حصرها، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنشآت مجاورة؛ وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.