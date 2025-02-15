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جثة و9 مصابين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل محملة بالطماطم بالشرقية

04:51 م السبت 15 فبراير 2025

حادث تصادم سيارتين ميكروباص - ارشيفية

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الشرقية -ياسمين عزت

لقي مواطن مصرعه بينما أصيب 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل محملة بالطماطم، أمام معهد العبور طريق بلبيس بنطاق محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل محملة بالطماطم ما أدى لوقوع وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية إصابة 9 أشخاص ومصرع آخر بسبب التصادم بين الميكروباص والسيارة النقل.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

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جثة تصادم ميكروباص حادث تصادم محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية
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