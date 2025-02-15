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ضبط الأسواق، وتحسين الخدمات.. بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

02:36 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • عرض 6 صورة
    بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • عرض 6 صورة
    بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • عرض 6 صورة
    بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • عرض 6 صورة
    بورسعيد تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهود ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء محب حبشي بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية، مؤكدا على متابعته المستمرة للأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، مشيرا إلى افتتاح عدد من المعارض ومن بينها معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، التي تقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأعلن أن مشروع الماشية بمحافظة بورسعيد قد استقبل حوالي 300 رأس ماشية، وجار استقبال عدد آخر من العجول، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة خلال الشهر المبارك، مشيدا بجهود مديرية الطب البيطري ومدير محطة الماشية في هذا الملف.

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بورسعيد شهر رمضان المبارك محب حبشي
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