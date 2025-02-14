يعوق حركة المرور.. صيانة الخط الناقل للمياه غرب الإسكندرية على مدار يومين

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، استكمال أعمال الصيانة للخط الناقل للمياه قطر 12 بوصة أمام شارع سالم عيد غرب الإسكندرية، ما سيؤثر على حركة المرور، وذلك دون أي تأثير على ضخ مياه الشرب.

ويجري استكمال أعمال صيانة على مرحلتين غدًا السبت بدءًا من الساعة 12.30 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباحًا من نفس اليوم، ويوم الأحد بدءًا من الساعة 12.30 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباحًا من نفس اليوم.

وأشارت الشركة أن أعمال الصيانة ستؤدي إلى بعض الإعاقة المرورية بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتأمين الطريق.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم، أن أعمال الإصلاح لن تؤثر على ضخ مياه الشرب والخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المنطقة.