محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان "مراكب الشمس" -صور

المنيا - جمال محمد:

حضر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان مراكب الشمس في نسختها الرابعة، بمشاركة عشرات الفنانين التشكيليين من مختلف محافظات مصر والدول العربية والأجنبية لتبادل الثقافات، وتنشيط السياحة، وقيامهم برسم لوحات من وحي الطبيعة تحكي تاريخ وجمال مصر وقراها.

وأشاد المحافظ بأعمال الفنانين المميزة، مؤكداً أن المهرجان يعد خطوة مميزة لتنشيط السياحة في مصر بشكل عام، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص.

كما قدم المحافظ الشكر للقائمين على المهرجان وفكرته، مؤكدة دعم الدولة للفن والفنانين بمختلف القطاعات، وأن محافظة المنيا تعد من المحافظات التاريخية بمناطقها الأثرية ومعالمها المميزة، وتشهد مؤخراً استقبال العديد من الوفود السياحية للاستمتاع بأجوائها الرائعة ضيفاً وشتاء.

واستمع كدواني لشرح الفنان اسماعيل أبو بكر، صاحب فكرة ومؤسس مهرجان مراكب الشمس، والذي أوضح أن المهرجان في نسخته الرابعة شارك فيه نحو ٢٠ فنانا مصريا بالتواجد، و ٢٥ فنانا من مختلف دول العالم قاموا بإرسال أعمالهم للمهرجان، فضلاً عن ٤ فنانين متواجدون من دول المغرب وتايوان والسعودية والأرجنتين، وأن الهدف الرئيسي للمهرجان هو تبادل الثقافات، فضلاً عن تنشيط السياحة في مصر عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، وقام الوفد خلال تواجده في المنيا بزيارة آثار بني حسن الشروق، وتل العمارنة .

وأضاف مؤسس المهرجان أن الفنانون المشاركون بالرسم في موقع تجمعهم على نيل المنيا بأحد المراكب حضروا كذلك بعض الندوات الهامة على هامش المهرجان، إحداها تتحدث عن آثار المنيا ومركب الشمس تاريخياً، وندوة أخرى عن المتحف الآتوني الذي يجري إنشاؤه في المحافظة، مؤكداً أهمية استمرار المهرجان كل عام دعماً للفنانين وتنشيطا للسياحة المصرية.