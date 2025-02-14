إعلان

قطع المياه عن مدينتي دكرنس ومنية النصر في الدقهلية 10 ساعات

04:31 م الجمعة 14 فبراير 2025

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن مدينة دكرنس وقرى مركز منية النصر وقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ المياه بقرية بساط كريم الدين.

وقال بيان شركة مياه الشرب ان الانقطاع سيتم اعتبارا من غدا السبت 15 فبراير من الساعة التاسعة صباحا وحتى 7 مساء اليوم ذاته ولمدة 10 ساعات متواصلة ببعض قرى مركز ومدينة منية النصر، ومركز دكرنس، والوحدة المحلية ببساط كريم الدين لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ بساط كريم الدين.

وناشدت الشركة في بيانها المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب الدقهلية انقطاع مياه الشرب مدينة منية النصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت