قطع المياه عن مدينتي دكرنس ومنية النصر في الدقهلية 10 ساعات

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن مدينة دكرنس وقرى مركز منية النصر وقرية بساط كريم الدين بمركز شربين، وذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ المياه بقرية بساط كريم الدين.

وقال بيان شركة مياه الشرب ان الانقطاع سيتم اعتبارا من غدا السبت 15 فبراير من الساعة التاسعة صباحا وحتى 7 مساء اليوم ذاته ولمدة 10 ساعات متواصلة ببعض قرى مركز ومدينة منية النصر، ومركز دكرنس، والوحدة المحلية ببساط كريم الدين لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ بساط كريم الدين.

وناشدت الشركة في بيانها المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.