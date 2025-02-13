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مصرع عامل في انهيار حفرة في مشروع صرف بأسيوط

08:45 م الخميس 13 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه في انهيار حفرة عليه أثناء عمله في مشروع الصرف الصحي بقرية ساو في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من مستشفى ديروط المركزي عن وصول جثة العامل "عماد. ف. ا" (40 عامًا) إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليها في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال أهلية المتوفى، أفادوا بأن الحادث وقع أثناء أعمال الحفر في مشروع الصرف الصحي بقرية ساو، مما أدى إلى انهيار الحفرة عليه ووفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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