مدينة طابا تستعد للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء، للاحتفال بعيدها القومي الذى يتواكب مع ذكرى عودة مدينة طابا إلى الأراضي المصرية، ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس عام 1989 خلال احتفال تاريخي لإعلان السيادة المصرية على طابا وإثبات حق مصر في أرضها، وذلك عقب الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية في 29 سبتمبر عام 1988، بعد معركة دبلوماسية قانونية من قبل القيادة السياسية في مصر.

وقرر اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إقامة الاحتفالية هذا العام في نهاية شهر فبراير الجاري، بحضور عددًا من كبار الشخصيات والضيوف من الوزراء، والسفراء، وكبار رجال الدولة، والمحافظين السابقين وأسرهم، إضافة إلى الشيوخ والعواقل، والإعلاميين، والفنانين.

وتشهد مدينة طابا استعدادات مكثفة للاحتفال بالعيد القومي والذكرى الـ 36 لاسترداد طابا، وتضمنت الاستعدادات تطوير ساحة العلم التي من المقرر أن تشهد رفع العلم المصري بها، وتقديم بعض العروض الرياضية والفنية التي تعبر عن التراث السيناوي، إضافة إلى تطوير وتجميل الطرق الرئيسية، وحملات لنظافة المكثفة، ورفع العلم المصري في كافة شوارع المدينة.

ويجري محافظ جنوب سيناء، جولات مستمرة بمدينة طابا لمتابعة الأعمال في عدد من المواقع الحيوية، وأعمال التطوير الجارية لتظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها خلال الحفل.

وأكد أن مدينة طابا شهدت طفرة تنموية في كافة المجلات خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تشهد نهضة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستراتيجية المتكاملة لجنوب سيناء التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يوجد أراضي مقترحة كمناطق للاستثمار في طابا، بهدف إقامة مشروعات ضخمة لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن في المقام الأول، وتعزيز التصنيف السياحي، وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أنه جرى إقامة محطة لتحلية مياه البحر بها لتوفير مياه شرب نقية ومستدامة لسكان المنطقة وزوارها، وتعد هذه المحطة مشروعًا استراتيجيًا، خاصة مع تزايد أعداد السياح والمقيمين في طابا.

ولفت إلى أن الاحتفال هذا العام سيشهد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، بإضافة إلى محاضرات توعية الشباب حول أهمية تاريخ جنوب سيناء ودورها في بناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا أن كافة الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال المقبلة، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تطوير وطنهم.