إزالة تعديات على 21 فدان أملاك دولة بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه 25 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

قال المحافظ إن استمرار تنفيذ الإزالات يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 537 متر و6 حالات تعدي على مساحة 21 فدانًا و23 قيراطًا بنطاق بمراكز ومدن منيا القمح، أبو حماد، أولاد صقر، الزقازيق وبلبيس.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.