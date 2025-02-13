حملة إسكات الضوضاء.. مصادرة مكبرات الصوت المخالفة في البحيرة- صور

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة، اليوم الخميس، حملة لضبط مكبرات الصوت، المستخدمة بواسطة الباعة الجائلين.

جاء ذلك عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة المنتشرة بشوارع المدينة حيث يستخدم الباعة مكبرات صوت مزعجة.

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد من الميكروفونات من الباعة الجائلين بشوارع المدينة المختلفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأهابت الوحدة المحلية بأصحاب عربات تجميع الخردة والباعة الجائلين عدم وضع مكبرات صوت بعرباتهم تجنبا لمصادرة هذه المكبرات ووقوعهم تحت طائلة القانون .