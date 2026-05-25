هل إنهاء حرب إيران قد يفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة؟

كتب : مصراوي

01:36 ص 25/05/2026

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه واثق بأن أي انخفاض لاحق في أسعار النفط سيتيح مجالا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف هاسيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن البيت الأبيض يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

جاء ذلك بالتزامن مع منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن المفاوضات مع طهران تسير بطريقة منظمة وبناءة.

وأضاف هاسيت: "نتوقع مجددا انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد بمجرد التوصل إلى اتفاق، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك مجال واسع أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار الصحيح بخفض أسعار الفائدة".

شدد هاسيت على أنه يحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وأشاد بكيفن وارش، الذي أدى اليمين الدستورية الجمعة الماضية رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال ترامب إنه يريد منه أن يكون "مستقلا تماما" وأن "يفعل ما يراه مناسبا"، وفقا لروسيا اليوم.

