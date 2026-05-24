توفيت سيدة تُدعى “ه.أ” تبلغ من العمر 25 عامًا، في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم التحفظ على جثمانها داخل مشرحة مستشفى مطاي.

بلاغ أمني بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول السيدة إلى مستشفى مطاي جثة هامدة، وسط ظروف غامضة.

آثار خنق وشبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، ما أثار شبهة جنائية حول الوفاة، ودفع إلى بدء التحقيقات.

التحفظ على الجثمان والتحقيقات

تم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.