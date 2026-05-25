ترى عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير، عايدة توما، أن الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران، الذي تم الإعلان عنه السبت، بمثابة هزيمة نكراء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا عن أنه يضعه في موقف حرج أمام الإسرائيليين.

قالت توما، خلال مشاركتها في برنامج "مدار الغد" مع الإعلامي اللبناني سامي كليب، أن الإسرائليين غاضبون كثيرا من هذه الحرب التي يرونها لم تأتِ بأي نتيجة حقيقية، ولم تحقق أيا من الأهداف التي تحدث عنها نتنياهو في بدايتها.

وأشارت إلى أن ما تم تداوله بشأن الاتفاق المزمع بين واشنطن وطهران يمثل لنتنياهو كارثة، تسيء له قبل الانتخابات التي نحن على أبوابها.

وقالت: "حتى الآن خاب أمل ناخبيه وقوى اليمين من كل ما وعد به، فلقد قال إنه سيقضي على حزب الله وحماس لكنه لم ينجح في ذلك، كما هدد وتوعد بإسقاط النظام في إيران ولم يحدث".

وأكدت أن نتنياهو يواجه أزمة خانقة في الداخل الإسرائيلي، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتأثر سياسيًّا باتفاق الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن هناك اتفاقات تتم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإتاحة المجال أمام تحرك إسرائيلي بشأن إيران، في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الحكومة وتداعيات أي تفاهمات إقليمية محتملة.

وترى عضو الكنيست، أن نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مع إيران، كما ترى أن إيران وحزب الله يعيدان بناء قدراتهما بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا.

وتطرقت عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير عن انعكاسات أي اتفاق أمريكي إيراني على لبنان وقطاع غزة، إذ قالت: "إن قطاع غزة ولبنان في دائرة الخطر الإسرائيلي، مؤكدة أن نتنياهو قد يصعد من هجماته حفاظًا على سلطته السياسية.

استمرار حصار إيران

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالحنا، بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقًا مع طهران جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض عليه، وفقا للغد.